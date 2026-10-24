Валькірії обіграли Дрім та зрівняли рахунок у фіналі WNBA — The Guardian

«Голден Стейт Валькірії» перемогли «Атланта Дрім» з рахунком 67:62 у четвертому матчі фіналу WNBA та зрівняли рахунок у серії до чотирьох перемог — 2:2. Найрезультативнішою у складі «Голден Стейта» стала Габбі Вільямс, яка набрала 17 очок, повідомляє The Guardian.

Захист проти Різ

«Валькірії» зупинили одну з лідерок «Дрім» Енджел Різ, яка завершила гру з вісьмома очками. Баскетболістка реалізувала лише два з 12 кидків, зокрема кілька разів не влучила з-під кошика у четвертій чверті.

У двох попередніх переможних матчах «Атланти» Різ у середньому набирала 25,5 очка та робила 14 підбирань. У кожній із перших трьох ігор фінальної серії вона оформила дабл-дабл.

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Кінцівка матчу

Після великої перерви «Атланта» поступалася 16 очками, однак у середині четвертої чверті скоротила відставання до 55:61. За присутності понад 17 тисяч глядачів Вероніка Бертон відповіла триочковим кидком «Голден Стейта».

«Дрім» набрали сім із наступних дев’яти очок. Райні Говард оформила триочковий епізод за 28 секунд до фінальної сирени та наблизила команду до 62:66. Бертон за секунду влучила перший із двох штрафних, а «Атланта» не реалізувала наступну атаку. Говард стала найрезультативнішою у складі «Дрім» із 19 очками.

П’ятий матч серії відбудеться в понеділок у Каліфорнії.

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