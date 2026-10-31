Варта Заверце перемогла Скру 3:0 та очолила TAURON Лігу — Interia Sport

У Белхатуві, Польща, «Алурон CMC Варта Заверце» перемогла «ПГЕ ГіЕК Скру Белхатув» з рахунком 3:0 у матчі TAURON Ліги. Чинні чемпіони Польщі виграли партії 25:16, 25:21 і 25:16 та щонайменше на кілька годин стали лідерами турнірної таблиці.

Перед грою «Скра» була одним із відкриттів старту сезону: команда виграла перші три матчі, зокрема проти «ПГЕ Проєкту Варшава» та ГКС «Катовіце». Водночас «Варта» після поразки в матчі за Суперкубок Польщі здобула перемогу над варшавським «Проєктом».

Склад Варти залишився без змін

Тренер Міхал Вінярський випустив той самий стартовий склад, що й у попередній грі з «ПГЕ Проєктом». В атаці зіграв Каміль Рихліцький, а на позиції центрального блокувальника — Мілош Зніщол. Бартломей Болондзь і Якуб Кохановський, яких Interia Sport називає зірками збірної під керівництвом Ніколи Грбіча, залишилися в резерві.

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У першій партії «Варта» поступово відірвалася в рахунку, а її ефективність в атаці становила 77%. Томаш Форналь реалізував усі сім атак у цьому сеті. Господарі скоротили відставання після другого ейсу Алана Соузи, однак не змогли зупинити суперника.

Форналь став MVP матчу

У другому сеті «Скра» зрівняла рахунок — 10:10, однак «Варта» знову вийшла вперед. Рихліцький відзначився одиночним блоком, а наприкінці партії гості збільшили перевагу та перемогли 25:21. У третьому сеті «Скра» на старті повела 6:5, проте після ейсу Аарона Расселла «Варта» знову здобула перевагу у два очки.

Розігруючий Мігел Тавареш використовував ефектні рішення в контратаках, чим скористався Матеуш Бенєк. Нагороду найкращому гравцеві зустрічі отримав Форналь, який набрав 13 очок, повідомляє Interia Sport.

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