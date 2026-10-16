Варта Заверце підсилилася Форналем, Кохановським і Рихліцьким — Interia Sport

Польський волейбольний клуб «Алурон CMC Варта Заверце», який тренує Міхал Вінярський, поповнили Томаш Форналь, Якуб Кохановський і Каміль Рихліцький. Новачки посилили конкуренцію за місце у стартовій шістці команди — чинних чемпіонів Польщі, повідомляє Interia Sport.

Конкуренція за місце у складі

Бартломей Болондзь, який виступає за «Варту», прокоментував кадрове посилення у подкасті «W cieniu sportu» Лукаша Кадзевича. За його словами, клуб запросив найсильніших гравців, а велика кількість матчів упродовж сезону дасть змогу активно застосовувати ротацію.

Болондзь зазначив, що не хвилюється за місце у складі. Він вважає, що Вінярський зможе розподілити ігровий час між волейболістами, а відпочинок у складні відрізки сезону знадобиться йому, Рихліцькому, Бартошу Кволеку та Форналю. Також спортсмен сказав, що раніше перша шістка на тренуваннях іноді поступалася другій, тому гравці постійно відчували конкуренцію.

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Склад чемпіонів Польщі

Окрім новачків, у «Алурон CMC Варті Заверце» залишаються Бартош Кволек, Аарон Расселл, Матеуш Бенєк, Мігел Тавареш і Якуб Попівчак. Болондзь назвав майбутню команду найсильнішою клубною командою, у якій він грав, якщо оцінювати склад на папері.

Перший матч нового сезону «Варта» проведе проти ГКС «Катовиці» 16 жовтня о 17:30. Трансляцію гри вестимуть спортивні канали Polsat і сервіс Polsat Box Go.

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