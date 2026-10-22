Варта Заверце з Форналем перемогла ЗАКСА Кендзежин-Козьле 3:1 — Interia Sport

У Заверце, Польща, чинний чемпіон країни «Алурон CMC Варта Заверце» переміг «ЗАКСА Кендзежин-Козьле» з рахунком 3:1 у матчі другого туру TAURON Liga. Команда Міхала Вінярського здобула першу перемогу сезону після поразки 0:3 від ГКС Катовіце в стартовому турі.

Як повідомляє Interia Sport, у стартовому складі господарів відбулася одна зміна: Аарон Расселл замінив Бартоша Кволека. У першому сеті «Варта» повела 9:5 після ейсу Томаша Форналя та виграла партію 25:17. Показник позитивного прийому господарів у цьому сеті сягнув 91%.

Перевага господарів у двох сетах

У другій партії ЗАКСА відігралася та після подач Рафала Шимури вийшла вперед — 13:12. Проте «Варта» повернула собі перевагу: Расселл реалізував контратаку, а Бартломей Болодзь відзначився на подачі. Господарі завершили сет перемогою 25:22.

Тренер ЗАКСА Андреа Джані випустив на майданчик Яна Циммерманна, який приєднався до команди після травми Квінна Айзексона. Також у матчі взяли участь Каміль Косіба та Марцін Каня.

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ЗАКСА виграла третю партію

У третьому сеті гості перехопили ініціативу. Після блоку Шимона Якубішка вони повели 6:5, а згодом збільшили відрив до 11:7. «Варта» скоротила різницю до двох очок за рахунку 17:19 після атаки Форналя, однак не наздогнала суперника. ЗАКСА виграла партію 25:22, а господарі припустилися дев'яти помилок.

У четвертому сеті ЗАКСА мала перевагу 15:13, але після тайм-ауту Вінярського «Варта» зрівняла рахунок завдяки ейсу Якуба Кохановського. Господарі вирвали перемогу та завершили матч у чотирьох партіях. Болодзь набрав 22 очки, Форналь — 20 і був визнаний найціннішим гравцем зустрічі.

Наступний матч «Варта Заверце» проведе в неділю проти «Богданки ЛУК Люблін» за Суперкубок Польщі AL-KO.

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