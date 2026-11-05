Василь Ломаченко підписав новий контракт і готується повернутися у професійний бокс

0:00 / 0:00

38-річний український боксер Василь Ломаченко офіційно відновлює кар'єру. Американська промоутерська компанія Top Rank оголосила про підписання з ним нового багаторічного контракту.

Наступні поєдинки спортсмен проводитиме у співпраці з власною промоутерською компанією Loma Power Promotions.

Повернення на ринг заплановане на початок 2027 року. Попередньою датою бою називають 13 лютого, а ймовірним суперником — непереможеного філіппінця Чарлі Суареса.

Востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа та здобув титул IBF. Наразі боксер проживає і тренується в Пуерто-Ріко.

Джерело: Ring Magazine

Український боксер Василь Ломаченко погодився провести поєдинок з американським чемпіоном світу у 2027 році. За наявною інформацією, американець запропонував українцю зустрітися в ринзі, після чого боксери потиснули один одному руки. Імена суперників та інші деталі майбутнього бою в наданому повідомленні не уточнюються.

Український боксер Василь Ломаченко, 28 липня, опублікував на своїй сторінці у Facebook привітання з Днем хрещення Київської Русі.

Боксер Василь Ломаченко має намір відновити професійну кар’єру та провести наступний поєдинок уже цієї осені.

Читай нас у