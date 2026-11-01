Важкоатлетка Чень Гуаньлін здобула три медалі ЧС у Китаї — Taipei Times

Тайванська важкоатлетка Чень Гуаньлін здобула дві срібні та одну бронзову медалі у ваговій категорії до 57 кг на чемпіонаті світу з важкої атлетики в Нінбо, Китай. Про це повідомляє Taipei Times.

Результат у двоборстві

У ривку 21-річна спортсменка не виконала першу спробу на 90 кг, проте підняла цю вагу з другої спроби. Спроба на 93 кг у третьому підході була невдалою. Результат 90 кг приніс їй бронзову нагороду в цій дисципліні.

У поштовху Чень Гуаньлін успішно підняла 117 кг, 119 кг і 125 кг. За результат у поштовху вона отримала срібну медаль, а ще одне срібло виборола за суму двоборства — 215 кг.

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Попередні виступи та олімпійська кваліфікація

Раніше цього року важкоатлетка стала бронзовою призеркою Азійських ігор у Нагої, Японія. Тоді вона показала 95 кг у ривку та 122 кг у поштовху, набравши 217 кг у сумі. На чемпіонаті світу 2024 року спортсменка здобула одну срібну й дві бронзові медалі.

Тайвань направив на нинішній світовий чемпіонат вісьмох чоловіків і вісьмох жінок. Турнір триватиме до 8 листопада та дає рейтингові бали для кваліфікації на Олімпіаду 2028 року в Лос-Анджелесі. Водночас жіноча категорія до 57 кг не входить до шести олімпійських вагових категорій на цих Іграх.

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