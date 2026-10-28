Ведучий Ерні Джонсон залишить Inside the NBA після сезону — The Guardian

У США ведучий Ерні Джонсон оголосив, що наприкінці поточного сезону залишить баскетбольне студійне шоу Inside the NBA, у якому працював 37 років. Про це повідомляє The Guardian.

Рішення після 37 років у шоу

70-річний Джонсон повідомив про своє рішення в соцмережах у середу. Він заявив, що не вважає це завершенням своєї діяльності, а назвав рішення перегортанням сторінки. Ведучий подякував аудиторії за відданість, любов, підтримку та розуміння.

За словами Джонсона, 14 місяців тому він переніс операцію аортокоронарного шунтування та прагне проводити більше часу з дружиною й онуками. У 2003 році у нього діагностували неходжкінську лімфому, а у 2018-му він пропустив роботу під час плейоф MLB через тромби в ногах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Команда шоу та ефіри

Джонсон приєднався до Inside the NBA у 1990 році. У програмі він працює разом із колишніми гравцями NBA Кенні Смітом, Чарльзом Барклі та Шакілом О’Нілом. Барклі також повідомляв, що завершить роботу в шоу після цього сезону.

За час існування Inside the NBA здобуло 19 премій Sports Emmy. У 2025 році шоу перейшло з мереж Turner на ABC та ESPN. Голова ESPN Джиммі Пітаро назвав Джонсона однією з найшанованіших і найулюбленіших постатей у спортивних медіа та заявив, що ESPN відзначатиме його внесок упродовж сезону.

Читай нас у