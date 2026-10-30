Велогонщик Марк Стюарт став чемпіоном світу в Шанхаї — BBC Sport

Шотландський велогонщик Марк Стюарт здобув золоту медаль чемпіонату світу з трекового велоспорту в Шанхаї, Китай. 31-річний спортсмен із Данді переміг у виснажливій гонці за очками на дистанції 160 кіл, повідомляє BBC Sport.

Перше золото на чемпіонаті світу

До перемоги в Китаї Стюарт уже мав у своєму активі дві срібні та одну бронзову нагороди світових першостей, але чемпіоном світу ще не ставав. Велогонщик розповів, що з часом почав миритися з думкою, що золота медаль чемпіонату світу може так і залишитися недосяжною.

За словами Стюарта, він не вважає світовий титул мірилом власної цінності. Спортсмен назвав перемогу особистим досягненням, однак зазначив, що вона не має змінювати ані його власну оцінку себе, ані ставлення до нього інших людей.

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Повернення до професійного спорту

Після початку пандемії COVID-19 Стюарт припинив професійно займатися велоспортом. Раніше його виключили з програми високих досягнень British Cycling. Під час локдауну він опинився в Новій Зеландії та залишився там, заробляючи поза спортом: працював вигульником собак, нянею, вчителем і рятувальником.

Перед Олімпіадою 2024 року Стюарт повернувся до British Cycling. Він також повідомив, що в період підготовки до перемоги пережив складні особисті обставини, які зміг спрямувати у свій виступ.

Орієнтир на Олімпіаду-2028

Стюарт, який здобув золото Ігор Співдружності 2018 року та виступав на Олімпіаді в Парижі, розглядає чемпіонат світу як початок відбору на Ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Він заявив, що відчув новий рівень власних можливостей і вважає, що це може відкрити йому додаткові перспективи.

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