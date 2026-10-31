Велогонщик Погачар не виступатиме до 2027 року після аварії — BBC Sport

Словенський велогонщик Тадей Погачар не виступатиме до 2027 року після падіння на Вуельті Іспанії в серпні, внаслідок якого він зазнав трьох переломів хребців. Як повідомляє BBC Sport, команда UAE Team Emirates-XRG заявила, що рішення не повертати п’ятиразового переможця «Тур де Франс» до змагань до 2027 року дасть йому змогу повністю відновитися без встановлення конкретних строків повернення.

Три переломи хребців і струс мозку

Після падіння 28-річному спортсмену зробили операцію через перелом ключиці. Спочатку у Погачара виявили перелом сьомого шийного хребця, а подальші обстеження в його країні показали переломи першого та другого грудних хребців.

Велогонщик розповів The Athletic, що після результатів обстежень відчув полегшення через те, що залишився живим і може стояти. Також він зазнав струсу мозку, який у перші тижні після аварії спричиняв запаморочення, нудоту та порушення координації. За словами Погачара, через цей стан він не міг самостійно приймати душ і потребував допомоги лікаря команди.

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Відновлення і плани на повернення

На момент аварії Погачар прагнув зібрати всі титули Гранд-турів, додавши перемогу на Вуельті до свого титулу на «Джиро д’Італія» та п’яти перемог на «Тур де Франс». Через травми він також не зміг захистити райдужну майку чемпіона світу на чемпіонаті світу в Монреалі минулого місяця.

Спортсмен зазначив, що перші тижні відновлення були психологічно складними. Його самопочуття почало поліпшуватися після початку щоденної фізіотерапії та тренувань на велостанку.

Нині Погачар не відчуває дискомфорту, однак має уникати нових падінь, піднімання важкого лівою рукою та навантажень на шию. Він розраховує повернутися наступного року, проте заявив, що надалі обережніше ставитиметься до ризиків після падінь.

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