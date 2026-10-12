Велогонщика Річардсона відкликали зі збірної Британії на ЧС — BBC Sport

Велогонщика Метта Річардсона відкликали зі складу збірної Великої Британії на чемпіонат світу з трекового велоспорту, який відбудеться 14–18 жовтня у Шанхаї, Китай. 27-річного олімпійського призера минулої середи включили до заявки команди.

Підтвердження British Cycling

British Cycling підтвердила відкликання Річардсона зі складу, але не назвала причин рішення. Як повідомляє BBC Sport, федерація відмовилася коментувати твердження, про які першим повідомив The Times: за цими даними, відкликання пов'язане з розслідуванням щодо неналежної поведінки.

На світовій першості Річардсон мав виступити в командному спринті, індивідуальному спринті та кейріні. Очікувалося, що він зможе претендувати на медалі в усіх трьох дисциплінах.

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Перехід до збірної Великої Британії

Після Олімпіади 2024 року в Парижі Річардсон змінив спортивне представництво з Австралії на Велику Британію. На Іграх у Парижі він здобув дві срібні та одну бронзову медалі, представляючи Австралію.

У липні спортсмен також пропустив очікуваний дебют за Англію на Іграх Співдружності в Глазго. Це сталося після падіння під час змагань у кейріні в Японії.

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