Велогонщиця Анна Морріс здобула третє золото ЧС у Шанхаї — BBC Sport

Валлійська велогонщиця Анна Морріс виграла третю золоту медаль на чемпіонаті світу з трекового велоспорту в Шанхаї. У суботу 31-річна спортсменка перемогла в жіночому медісоні разом із 19-річною шотландкою Ерін Бутмен, повідомляє BBC Sport.

Перемога в медісоні

Морріс і Бутмен набрали 40 очок, випередивши збірну Франції, яка посіла друге місце, та Японію, що стала третьою. Для Морріс ця медаль стала третьою золотою на турнірі в Шанхаї.

Раніше спортсменка виграла омніум, а також командну гонку переслідування. У командній дисципліні разом із Морріс і Бутмен виступали Джозі Найт та Міллі Каузенс.

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«Я майже не знаходжу слів. Мені знадобиться час, щоб це усвідомити й осмислити», — сказала Морріс. За її словами, після насичених кількох днів вона тепер має час усе це осмислити й насолодитися результатом.

Історичне досягнення та ще одне золото

Морріс стала першою жінкою, яка здобула золото в командній гонці переслідування, омніумі та медісоні на одному чемпіонаті світу відтоді, як жіночий медісон запровадили у програму в 2017 році. Вона є семиразовою чемпіонкою світу.

Ще одну золоту медаль Великій Британії в суботу принесла 22-річна англійка Міллі Каузенс. У суто британському фіналі жіночої індивідуальної гонки переслідування вона випередила 29-річну Джозі Найт на пів секунди. Каузенс лідирувала від першого кола та фінішувала з часом 4 хвилини 21,505 секунди, здобувши другу золоту нагороду на цьому чемпіонаті. Збірна Великої Британії очолює медальний залік із шістьма золотими медалями.

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