Велоклуб у Мельбурні відсторонив чоловіка після скарг велосипедисток — ABC News Australia

У Мельбурні, Австралія, велоклуб відсторонив чоловіка після скарг велосипедисток на його нав'язливі повідомлення та переслідування, про яке заявила одна з учасниць. Як повідомляє ABC News Australia, рішення ухвалили після інциденту під час жіночого велозаїзду у Міжнародний жіночий день.

51-річна працівниця IT-сфери Б'янка Пікетт розповіла, що 18-річна учасниця поїздки Емі, чиє ім'я є псевдонімом для захисту особи, отримала повідомлення у Strava. Чоловік написав, що бачив її на дорозі й прийде привітатися. За словами Пікетт, він був відомий серед велосипедисток подібною поведінкою щодо молодих жінок.

Пікетт заявила, що чоловік приїхав до кафе, де зупинилася група. Після того як йому повідомили, що це заїзд лише для жінок, він пішов, однак, за її словами, надалі їхав за групою велосипедом на шляху до Мельбурна. Пікетт також сказала, що вона та інші жінки раніше скаржилися на цього чоловіка кільком велоклубам, але без результату. Згодом останній клуб, до якого він належав, заборонив йому участь.

Ризики геолокації

Пікетт вважає, що функції відстеження маршрутів у спортивних застосунках можуть полегшувати визначення місця проживання або планів користувачів, якщо вони не налаштували конфіденційність. Strava дає змогу записувати й поширювати GPS-маршрути тренувань, підписуватися на інших користувачів та надсилати повідомлення.

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Гендиректорка Full Stop Australia Карен Беван, організації, що підтримує постраждалих від сексуального, домашнього та сімейного насильства, заявила: відповідальність за безпечний дизайн платформ мають брати на себе розробники. На її думку, налаштування конфіденційності мають бути увімкнені за замовчуванням, а початкові й кінцеві точки маршрутів — приховані автоматично.

Відповідь Strava та альтернативний застосунок

У Strava заявили, що ключові засоби захисту діють за замовчуванням: повідомлення доступні лише друзям, а перші й останні 200 метрів маршрутів автоматично приховуються. Компанія також повідомила, що її команда з безпеки розглядає скарги користувачів і не допускає переслідувань та інших порушень стандартів спільноти.

Мешканка Мельбурна, розробниця застосунків і бігунка Мелані Кейпл створила SoloRunClubxx. Застосунок дає змогу фіксувати тренування без повідомлення інших про місцезнаходження користувача. Людина може зазначити орієнтовний час завершення пробіжки; якщо після нього вона не підтвердить, що завершила забіг безпечно, застосунок надсилає близькій людині її місцезнаходження.

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