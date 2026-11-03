Вест Гем звільнив головного тренера Нуну Ешпіріту Санту — BBC Sport

Лондонський «Вест Гем» звільнив головного тренера Нуну Ешпіріту Санту після невдалого старту команди в Чемпіоншипі. Про це повідомляє BBC Sport.

Робота в клубі з вересня 2025 року

52-річний Нуну Ешпіріту Санту перебував на посаді головного тренера «Вест Гема» з вересня 2025 року. У минулому сезоні за його керівництва команда вибула з Прем’єр-ліги.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перед початком нинішнього сезону лондонський клуб широко вважали одним із фаворитів на автоматичне підвищення до Прем’єр-ліги. Наразі «Вест Гем» посідає восьме місце в таблиці Чемпіоншипу та на шість очок відстає від лідера — «Мідлсбро».

Дві домашні поразки поспіль

У шести останніх матчах команда здобула лише дві перемоги, а два попередні домашні поєдинки завершилися поразками. Спершу «Вест Гем» поступився «Саутгемптону» з рахунком 2:3, а в суботу програв «Вест Бромвіч Альбіон» — 1:2.

Читай нас у