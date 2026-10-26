Ветеран ЦАХАЛ Борис Штонда завершив Ironman на Гаваях після ампутації — Jerusalem Post

Ветеран Армії оборони Ізраїлю Борис Барух Штонда 10 жовтня завершив чемпіонат світу Ironman на Гаваях у США. Він виступав у категорії для спортсменів з інвалідністю, використовуючи індивідуально підібраний спеціалізований біговий протез, повідомляє Jerusalem Post.

Дистанція Ironman

Тріатлон складався із запливу на 3,8 кілометра, велоетапу завдовжки 180 кілометрів та повної марафонської дистанції. Штонда готувався до старту півтора року за підтримки організації Friends of the Israel Defense Forces, яка допомагає пораненим ізраїльським військовим і їхнім родинам у реабілітації.

Штонда служив резервістом у підрозділі «Дувдеван». Через місяць після розгортання в секторі Гази він дістав тяжкого поранення внаслідок вибухового пристрою в місті Бейт-Ханун на півночі анклаву. Після кількох операцій йому ампутували праву ногу вище коліна.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спорт під час реабілітації

Після поранення ветеран двічі піднявся на Кіліманджаро, переплив Галілейське море та фінішував у змаганні напів-Ironman в Іспанії. Участь у гавайському Ironman він присвятив пораненим військовим та іншим людям, які проходять реабілітацію.

Штонда закликав їх покладатися на власні сили та не втрачати віри в себе. За його словами, у складних обставинах людина іноді має сама стати для себе героєм.

Читай нас у