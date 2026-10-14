Вибжеже Гданськ зіграв унічию 30:30 з Ла-Ріохою — Interia Sport

Вибжеже Гданськ зіграв унічию з іспанським Дікорпебаль Логроньйо Ла-Ріохою — 30:30 — у третьому турі групи G Європейської ліги з гандболу. Матч відбувся в Ergo Arena в Гданську. Як повідомляє Interia Sport, перший тайм завершився з перевагою гостей — 14:13.

Перебіг матчу

На старті зустрічі Ла-Ріоха повела 9:6, а згодом збільшила відрив до чотирьох м’ячів. Гданська команда скоротила відставання, а на 28-й хвилині зрівняла рахунок — 12:12. Найрезультативнішим у складі господарів став Лукас Моржковський, який закинув дев’ять м’ячів.

Після перерви Вибжеже зрівняв рахунок після гола Томаша Гембали, а згодом вийшов уперед завдяки Віктору Томчаку. Воротар Корнель Позняк відбив вісім із 25 кидків. Команда господарів реалізувала три із семи семиметрових кидків.

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Нереалізований кидок після сирени

За п’ять хвилин до завершення зустрічі рахунок був 27:27. Надалі Вибжеже відігравався на позначках 28:28, 29:29 і 30:30. За 75 секунд до сирени воротар Матеуш Зембжицький відбив кидок лінійного гравця суперників.

Вибжеже не використав останню атаку: Міколай Чаплінський не влучив зі складного кута. Після завершення основного часу Ла-Ріоха здобула право на прямий вільний кидок, але Густаво Олівейра влучив у блок. Олівейра за матч закинув дев’ять м’ячів, а Якуб Бендзиковський і Чаплінський відзначилися по п’ять разів.

В іншому матчі групи Гуммерсбах переміг Єврофарм Пелістер з рахунком 38:28. Після трьох турів Вибжеже та Гуммерсбах мають по чотири очки, Ла-Ріоха — три, а Пелістер — одне. Наступний матч Вибжеже проведе 17 листопада в Логроньйо проти Ла-Ріохи.

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