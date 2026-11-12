Відео: боксер Нурмагомедов та його команди побили ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі

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Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі заявив, що на нього напав російський боєць Усман Нурмагомедов разом зі своєю командою. Інцидент нібито стався в Абу-Дабі.

Боєць також розповів власну версію подій і звинуватив Нурмагомедова та його товаришів у нападі зненацька.

«Який підступний прийом, хлопці. Нас було всього двоє, я та мій друг приїхали сюди, в Абу-Дабі, а Усман Нурмагомедов зі своїми друзями підкралися, як змії, ззаду. Що ви за бійці такі? Який чоловік так робить, брате?

Якщо хочеш поговорити про бій, давай зробимо це по-справжньому. Ви на нас напали, коли нас було всього двоє. І, типу, ви, хлопці, були готові, брате. Що за хрінь?

Ми кровоточимо, ми б'ємося, ми воюємо. А ви, хлопці, просто підступні типи, брате. Ви, хлопці, не справжні чоловіки. Це показує ваш характер, показує, що ви не справжні чоловіки. Що за хрінь, хлопці?», — заявив Двалішвілі.

Згодом у мережі з'явилося відео самого інциденту. На оприлюднених кадрах Усман Нурмагомедов разом із братами нападає на Мераба Двалішвілі безпосередньо під час інтерв'ю.

Таким чином, конфлікт між бійцями переріс у фізичне протистояння просто під час спілкування Двалішвілі з журналістами.

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Двалішвілі опублікував в Instagram відео, на якому видно його закривавлене обличчя.

Раніше екс-форвард збірної України Роман Зозуля, який зараз грає за іспанський клуб «Альбасете», зізнався, що в бою Конора Макгрегора і Хабіба Нурмагомедова буде вболівати за російського бійця. Футболіст повідомив, що останнім часом захопився UFC, тому точно буде дивитися цей поєдинок в прямому ефірі.

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