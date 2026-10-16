Відео: Дружина Роналду Джорджина Родрігес показалася на прогулянці з чотирма дітьми

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Наречена Кріштіану Роналду, 32-річна модель Джорджина Родрігес, поділилася відео з прогулянки Мадридом разом із чотирма дітьми.

На прогулянку вона вирушила з 8-річними близнюками Матео та Євою, 8-річною Аланою і 4-річною Беллою. Молодша донька їхала у візочку, а старші діти гуляли з домашніми улюбленцями.

Для виходу Родрігес обрала сірий обтислий комплект від власного бренду Mimoa — футболку та короткі шорти.

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