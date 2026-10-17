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Відео: Єгор Ярмолюк отримав червону картку в матчі Брентфорда проти Ліверпуля

UA NEWS 17 Жовтня 2026 19:56
Відео: Єгор Ярмолюк отримав червону картку в матчі Брентфорда проти Ліверпуля
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Український півзахисник Єгор Ярмолюк, який виступає за англійський «Брентфорд», був вилучений у матчі сьомого туру Прем’єр-ліги проти «Ліверпуля». Причиною червоної картки став удар суперника.

 

Хавбек з'явився в старті «бджіл». Утім, провів на полі він лише перший тайм. У доданий арбітром час Ярмолюк під час підготовки до виконання стандарту вдарив головою оборонця «червоних» Жеремі Жаке.

Арбітр показав українцю пряму червону картку після втручання VAR. Для Ярмолюка це вилучення – перше в дорослій кар'єрі. За час виступів у «Брентфорді» він отримав 17 жовтих (117 поєдинків у всіх турнірах).

 

На момент вилучення «бджоли» вели в рахунку (1:0). Голом відзначився оборонець Льюїс-Поттер. У середині другого тайму «Ліверпуль» зрівняв рахунок зусиллями вінгера Муньйоса.

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