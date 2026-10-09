Відео: Хокеїст київського Сокола Ілля Собченко показав у соцмережах поїздку до країни-агресора

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Гравець київського хокейного клубу «Сокіл» Ілля Собченко опублікував у соцмережах матеріали зі своєї поїздки до Білорусі. Країна підтримує Росію у війні проти України.

Перед стартом чемпіонату України з хокею «Сокіл» підписав контракт з Іллею Собченком, який вже виступав у клубі, а минулий сезон провів у складі «Крижинки-Кепіталс».

Влітку 2026 року Собченко їздив до Білорусі. Деталями своєї поїздки Ілля ділився у своєму тік-ток акаунті та одне фото опублікував в Instagram.

Після поверненню до Києва Собченко опублікував відео «Києв – Мінськ – Київ 2 600 км».

Джерело: тік-ток

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