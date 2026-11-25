0:00 / 0:00

Колишній чемпіон UFC Мераб Двалішвілі та грузинський борець Саба Лазішвілі записали відеозвернення на підтримку України. Спортсмени передали українцям слова солідарності та завершили послання вигуками «Слава Україні!».

Відео показали 22 листопада під час вечора єдиноборств ARENA 2 «Битва стилів», який відбувся у київському Палаці спорту. Про це повідомляє 24 Канал.

Двалішвілі привітав Україну та Київ і передав любов українському народу, а також усім учасникам спортивного заходу.

Своєю чергою Лазішвілі закликав українців залишатися сильними, єдиними та не відмовлятися від боротьби за свої мрії.

Наприкінці звернення обидва спортсмени вигукнули «Слава Україні!». Лазішвілі також висловив підтримку своїй батьківщині словами «Слава Грузії!». Грузинські спортсмени побажали українцям Божого благословення.

Боєць Двалішвілі заявив про напад у готелі Абу-Дабі — The National.

Відео: боксер Нурмагомедов та його команди напали на ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі.

Нагадаємо, що бійка в готелі Абу-Дабі за участю Нурмагомедова розлютила главу UFC

Читай нас у