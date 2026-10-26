Відео: Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу, поєдинок планують на 2027 рік

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Український боксер Василь Ломаченко погодився провести поєдинок з американським чемпіоном світу у 2027 році. За наявною інформацією, американець запропонував українцю зустрітися в ринзі, після чого боксери потиснули один одному руки. Імена суперників та інші деталі майбутнього бою в наданому повідомленні не уточнюються.

Василь Ломаченко та володар титулів WBC, IBF і WBO в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер домовилися провести очний бій у 2027 році. Ініціатором зустрічі виступив американець.

Після перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американець О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) підійшов до Василя Ломаченка, який спостерігав за поєдинком із першого ряду біля рингу.

Shock vs Loma next year? The two agreed to fight following Foster's win over Emanuel Navarrete last night https://t.co/TWw7pyJf9g — Ring Magazine (@ringmagazine) October 25, 2026

Джерело: The Ring Magazine

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