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Відео: Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу, поєдинок планують на 2027 рік

UA NEWS 26 Жовтня 2026 13:53
Відео: Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу, поєдинок планують на 2027 рік
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Український боксер Василь Ломаченко погодився провести поєдинок з американським чемпіоном світу у 2027 році. За наявною інформацією, американець запропонував українцю зустрітися в ринзі, після чого боксери потиснули один одному руки. Імена суперників та інші деталі майбутнього бою в наданому повідомленні не уточнюються.

 

Василь Ломаченко та володар титулів WBC, IBF і WBO в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер домовилися провести очний бій у 2027 році. Ініціатором зустрічі виступив американець.

Після перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американець О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) підійшов до Василя Ломаченка, який спостерігав за поєдинком із першого ряду біля рингу.

 

Джерело: The Ring Magazine

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