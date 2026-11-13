Відео: Модрич подарував Кейну копію першого футбольного м’яча в Хорватії

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Збірна Хорватії подарувала Гаррі Кейну копію першого футбольного м’яча, який англійці привезли до країни ще у 1880 році. Особливий презент капітан хорватської команди Лука Модрич вручив нападнику перед матчем збірних у Лізі націй на стадіоні «Вемблі».

Таким жестом Хорватська футбольна федерація привітала Кейна з перемогою в голосуванні за «Золотий м’яч», а також із встановленням рекорду за кількістю зіграних матчів у складі національної збірної Англії.

У федерації пояснили історичне значення подарунка. У 1880 році англійські промисловці привезли перший футбольний м’яч до хорватського міста Жупаня, познайомивши місцевих жителів із цією грою.

«Ми пишаємося тим, що можемо повернути копію історичного м’яча таким жестом. Це символ міцного зв’язку між хорватським та англійським футболом», — йдеться у повідомленні хорватської сторони.

Сам Кейн після матчу зізнався, що йому було непросто одразу усвідомити масштаб подій.

«Я намагаюся все це осмислити. Побити рекорд — величезне досягнення в історії нашого футболу. Побачити цю церемонію, своїх дітей поруч і стільки людей, які мене вітали, було неймовірно», — сказав нападник.

Англія перемогла Хорватію 2:1. Морган Роджерс відкрив рахунок, Петр Сучич зрівняв його, а Кейн реалізував пенальті на 64-й хвилині і приніс своїй команді перемогу.

Після цього результату збірна Англії гарантувала собі вихід до фінальної частини Ліги націй наступної весни. Команда вже забезпечила друге місце у групі 3 дивізіону А, але ще може випередити Іспанію та завершити груповий етап на першій позиції. Для цього англійцям потрібно перемогти іспанців в останньому турі.

Про це повідомляє Goal.

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