Відео: Пол Джордж показав середній палець уболівальнику під час матчу НБА

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Баскетболіст «Бостон Селтікс» Пол Джордж показав середній палець одному з уболівальників під час матчу регулярного чемпіонату НБА проти «Філадельфії Севенті Сіксерс». Інцидент стався після влучного триочкового кидка американця.

Джордж став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 36 очок і реалізувавши шість триочкових кидків.

Після одного з влучань, коли «Бостон» збільшив перевагу до 18 очок – 100:82, баскетболіст продемонстрував середній палець фанату на трибунах.

Після завершення матчу Джордж пояснив свою поведінку провокацією з боку вболівальника. За словами спортсмена, той подивився йому просто в очі, а потім кинув м’яч на підлогу, ніби пропонуючи гравцеві самостійно підібрати його, замість того щоб передати.

«На мою думку, цей фанат поводився як придурок. Він подивився мені прямо в очі й кинув м’яч на підлогу, ніби я собака, який має побігти за ним. Замість того щоб просто передати мені м’яч, як це зробив би звичайний уболівальник, він повівся саме так. Тож я у відповідь показав йому середній палець», – пояснив Джордж.

Paul George dropped 36 on his former team then dropped the middle finger on Philly fans https://t.co/UFffTldV3Z — Barstool Sports (@barstoolsports) November 11, 2026

Поєдинок завершився перемогою «Бостон Селтікс» із рахунком 123:101. Команда здобула дев’яту перемогу в останніх десяти матчах.

Для Джорджа ця гра стала одним із найрезультативніших поєдинків на початку виступів за нову команду.

Раніше баскетболіст протягом двох сезонів захищав кольори саме «Філадельфії». Влітку 2026 року він перейшов до «Бостона», тож матч проти колишньої команди став для нього особливим протистоянням.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, у США «Сан-Антоніо Сперс» на виїзді перемогли «Фінікс Санз» з рахунком 122:96, продовживши переможну серію до дев’яти матчів. Віктор Вембаньяма набрав 40 очок, зробив 11 підбирань і дев’ять блок-шотів за 25 хвилин на майданчику.

Польський баскетболіст Джеремі Сохан дебютував за Texas Legends у NBA G League та набрав 24 очки в гостьовій грі проти Mexico City Capitanes у Мехіко, Мексика. Команда Сохана зазнала поразки з рахунком 91:107.

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