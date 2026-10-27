Відео: Шахтар розгромив Динамо та вийшов до чвертьфіналу Кубка України

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Донецький «Шахтар» 27 жовтня переміг київське «Динамо» з рахунком 3:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Вирішальним епізодом зустрічі стало вилучення захисника киян Тараса Михавка на 30-й хвилині.

«Динамо» активно розпочало поєдинок, однак згодом «Шахтар» перехопив ініціативу. На 30-й хвилині Михавко отримав пряму червону картку за відмашку під час боротьби з Олегом Очеретьком. Сам Очеретько за цей епізод був попереджений.

Наприкінці першого тайму «гірники» скористалися чисельною перевагою. На 43-й хвилині Глейкер Мендоза відкрив рахунок після метушні у штрафному майданчику «Динамо».

У другому таймі донеччани продовжили атакувати. На 74-й хвилині Аліссон виконав навіс із правого флангу, а Ізакі Сілва головою відправив м’яч у ворота Георгія Бущана.

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Остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Аліссон, який завершив атаку після передачі Ізакі. У компенсований час кияни залишилися вдев’ятьох — червону картку отримав Аліу Тіаре.

Кубок України, 1/8 фіналу

«Шахтар» — «Динамо» — 3:0 (1:0).

Голи: Мендоза, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87.

Вилучення: Михавко, 30, Тіаре, 90+2.

Завдяки перемозі «Шахтар» вийшов до чвертьфіналу Кубка України. Для київського «Динамо», яке було чинним володарем трофея, турнір завершився на стадії 1/8 фіналу.

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