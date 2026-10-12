Відео: Щенсний кумедно вдарився головою об дах лави запасних, вітаючись із тренером

«Барселона» розгромила «Хетафе» з рахунком 3:0 у домашньому матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії. Однак перед початком поєдинку увагу привернув кумедний епізод за участю польського воротаря каталонців Войцеха Щенсного та президента клубу Жоана Лапорти.

Щенсний не брав участі в матчі.

Після розминки голкіпер вирушив до лави запасних, де перебував Жоан Лапорта.

Перед тим як сісти на своє місце, воротар привітався з президентом клубу та обійняв його. Однак одразу після цього футболіст зробив крок у бік крісел і вдарився головою об дах лави запасних.

Лапорта спочатку закрив обличчя руками, але згодом не стримав сміху. Сам Щенсний лише усміхнувся, а футболісти «Барселони», які стали свідками інциденту, також розсміялися.

У поточному сезоні Войцех Щенсний зіграв лише в одному матчі Ла Ліги за каталонську команду. Він вийшов на заміну замість травмованого Жоана Гарсії в поєдинку проти «Расінга», який завершився перемогою «Барселони» з рахунком 7:2.

Після восьми турів чемпіонату Іспанії «Барселона» посідає перше місце в турнірній таблиці. Серед команд, які йдуть слідом за каталонцями, — мадридський «Атлетіко», «Бетіс» і мадридський «Реал».

¡NOOOOO! ESO HA TENIDO QUE DOLER Pobre Szczesny que se llevó tremendo golpe y comenzaron todos a reírse, incluido el portero polaco #LALIGAenDAZN https://t.co/FPjsMj8ShB — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 10, 2026

Раніше стало відомо, що колишній футболіст «Барселони» та «Челсі», легендарний іспанський гравець Педро Родрігес, завершив професійну футбольну кар’єру.

Відео оприлюднили у мережі.

«Барселона» перемогла «Хетафе» з рахунком 3:0 у матчі восьмого туру Ла Ліги, який відбувся 10 жовтня на Камп Ноу. Голи забили Ентоні Гордон, Габріел Жезус і Жуль Кунде.

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