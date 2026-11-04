Відео: У Бразилії арбітр показав 51 червону картку після масової бійки футболістів

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Поєдинок між бразильськими командами «Уберландія» та «Маморе» завершився масштабною сутичкою за участю представників обох клубів. Бійка тривала близько 40 хвилин, а після її завершення арбітр показав учасникам матчу 51 червону картку.

Це стало антирекордом за кількістю вилучень в історії світового футболу.

Інцидент стався під час матчу молодіжного чемпіонату штату Мінас-Жераїс U-20 між командами «Уберландія» та «Маморе». На 54-й хвилині головний арбітр Фернанду Патрік вилучив футболіста «Уберландії», який вдарив суперника в живіт.

Після цього на суддю почали тиснути представники керівництва та тренер «Уберландії». Вони погрожували арбітру фізичною розправою, через що матч довелося зупинити.

Згодом зустріч відновили, однак уже за дві хвилини «Маморе» забила третій гол – рахунок став 3:1. Автор м'яча Даві Фернандеш Біттенкурт вирушив святкувати гол біля лави запасних суперників, супроводжуючи це провокаційними вигуками на адресу представників «Уберландії».

Це спровокувало масову сутичку, до якої долучилася практично всі гравці обох клубів, а також представники тренерських штабів. Матч достроково припинили, а для припинення безладів на стадіон викликали військову поліцію.

Бійка тривала близько 40 хвилин. Унаслідок сутичок значних пошкоджень зазнали стадіон та приміщення під трибунами.

Про повідомляє Mineiro Módulo 2 на сторінці Х.

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