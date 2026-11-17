0:00 / 0:00

Нападник національної збірної України з футболу Данило Сікан відкрив рахунок уже на 1-й хвилині заключного поєдинку групового етапу Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. Зустріч проходить у вівторок, 17 листопада 2026 року, на стадіоні у словацькому місті Кошице.

25-річний форвард бельгійського «Андерлехта» вразив ворота голкіпера грузинської збірної Гіоргі Мамардашвілі на 54-й секунді гри, забезпечивши українській команді швидку перевагу на старті вирішального матчу групового раунду.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/e2bf44d3-desktop.mp4

За п'ять зіграних турів синьо-жовті набрали чотири очки та розташовуються на третьому місці у таблиці квартету. У Грузії в активі два бали та остання, четверта позиція. Збірній України необхідно не програти Грузії, щоб уникнути останнього місця у групі та стикових матчів за збереження прописки у дивізіоні B Ліги націй.

Раніше Угорщина перемогла Грузію та очолила групу збірної України в Лізі націй.

До цього збірна України U-19 сенсаційно перемогла Італію у відборі на Євро-2027.

Нагадаємо, Буковина впевнено перемогла Лівий Берег у перенесеному матчі УПЛ.

Читай нас у