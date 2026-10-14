Вікінг зіграв 3:3 з Баварією після камбеку мюнхенців — Interia Sport

У Норвегії «Вікінг» зі Ставангера зіграв унічию 3:3 з мюнхенською «Баварією» в матчі другого туру Ліги чемпіонів. Господарі вели 2:0, німецька команда в другому таймі вийшла вперед, однак наприкінці зустрічі норвежці зрівняли рахунок. Про це повідомляє Interia Sport.

Два голи Вікінга до перерви

Команда зі Ставангера відкрила рахунок уже на другій хвилині: після подачі з кутового відзначився Джанні Стенснесс. На 38-й хвилині Петер Крістіансен завершив контратаку, яку розпочав точним передаванням Ерік Ботгейм, і подвоїв перевагу господарів.

До перерви «Баварія» завдала 13 ударів, чотири з яких були в площину воріт, а також володіла м’ячем 73% часу. Водночас голкіпер «Вікінга» Арільд Остбю, зокрема, відбив удар головою Гаррі Кейна.

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Баварія відігралася, але залишилася в меншості

На початку другого тайму «Баварія» скоротила відставання завдяки пенальті, який реалізував Кейн. Одинадцятиметровий призначили після перегляду VAR через фол Крістоффера Гаугена на Конраді Лаймері. На 60-й хвилині Кейн оформив дубль і зрівняв рахунок.

На 71-й хвилині Луїс Діас вивів мюнхенців уперед після комбінації за участю Кейна та Лаймера. Однак уже за кілька хвилин Міхаель Олісе отримав дві жовті картки за неспортивну поведінку та був вилучений. У чисельній більшості «Вікінг» зрівняв рахунок на 90-й хвилині: Герман Йоган Гауген головою замкнув передачу з лівого флангу.

«Баварія» завершила матч із 66% володіння м’ячем і 25 ударами проти восьми у суперника. У наступному турі мюнхенці прийматимуть «Арсенал», а «Вікінг» на виїзді зіграє з «Астон Віллою».

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