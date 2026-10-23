Вілієте вибив Мамелоді Сандаунз із Ліги чемпіонів Африки — TimesLIVE

У ПАР ангольський Вілієте SC вибив чинного переможця Ліги чемпіонів Африки Мамелоді Сандаунз на попередній стадії турніру. Матч-відповідь на стадіоні «Лофтус» завершився нічиєю 1:1, а за сумою двох поєдинків рахунок також був 1:1. До наступного раунду пройшов Вілієте завдяки правилу виїзного гола, повідомляє TimesLIVE.

Голи у матчі-відповіді

Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині: удар Ташріка Метьюза лівою ногою з-за меж штрафного майданчика після рикошету від футболіста Вілієте опинився у воротах. На старті гри Сандаунз більше володів ініціативою та створював моменти біля воріт суперника.

Вілієте зрівняв рахунок на 48-й хвилині. Досвідчений нападник Кріштовау «Мабулулу» Пасієнсія скористався помилкою Кассіуса Майлули в обороні та переграв голкіпера Ронвена Вільямса, який вийшов назустріч. Пізніше тренер Сандаунз Мігел Кардозу випустив Сіянду Ндлову замість Майлули, а також Тапело Морену й Антоніо ван Вейка.

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Перервана серія Сандаунз

Сандаунз незмінно виходив до групового етапу турніру з 2016 року, коли команда виграла Лігу чемпіонів Африки. Востаннє клуб не подолав кваліфікацію у 2015 році, поступившись конголезькому ТП Мазембе. Цього сезону єдиним представником ПАР у турнірі залишиться Орландо Пайретс.

Вілієте очолює чемпіонат Анголи — Гіраболу. Кількома тижнями раніше Сандаунз здобув трофей MTN8, перемігши Орландо Пайретс у Дурбані.

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