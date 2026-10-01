Вінгер Ньюкасла Крістіан Вейд повторив рекорд Prem за спробами — BBC Sport

«Ньюкасл Ред Буллз» здобув першу перемогу в поточному сезоні Прем, обігравши «Сейл Шаркс» із рахунком 17:3. Вінгер Крістіан Вейд у цьому матчі заніс 101-шу спробу в турнірі та повторив рекорд Кріса Ештона за кількістю спроб, повідомляє BBC Sport.

Рекордна спроба Вейда

Вейд відзначився в правому куті поля на дев’ятій хвилині другого тайму. Завдяки цій спробі він зрівнявся з Ештоном: обидва регбісти мають по 101 спробі у Prem. Другу спробу в цій грі Вейду занести не вдалося.

Матч на Kingston Park проходив за сильного вітру та переважно складався з ударів ногою, штрафних і надійної оборони. Після першого тайму «Сейл» вів 3:0 завдяки штрафному Джорджа Форда.

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Друга спроба Ньюкасла

Після спроби Вейда господарі збільшили перевагу завдяки Джорджу Макгігану, який приземлив м’яч після молу. Годж реалізував обидві спроби та пробив штрафний. Для «Ньюкасла» це лише п’ята перемога за чотири сезони Prem.

До матчу «Сейл» не програвав у двох попередніх іграх чемпіонату. Тренер «Ньюкасла» Ден Макфарланд прагнутиме розвинути успіх команди після її першої перемоги в поточному сезоні.

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