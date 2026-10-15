Вінгера Вінісіуса Жуніора дискваліфікували на чотири матчі — Interia Sport

В Іспанії вінгера мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора дискваліфікували на чотири матчі після вилучення у грі Ла Ліги проти «Вільярреала». Через це бразилець не зіграє в Ель Класіко з «Барселоною», запланованому на 25 жовтня, повідомляє Interia Sport.

Причини дискваліфікації

У матчі з «Вільярреалом», який «Реал» виграв з рахунком 1:0, Вінісіус Жуніор отримав червону картку після перегляду VAR. За даними видання, під час атаки футболіст потягнув за волосся гравця суперника Натана Салібу.

Після вилучення бразилець емоційно реагував на рішення арбітра Ісідро Діаса де Мери Ескудероса: кричав і жестикулював, а партнери по команді стримували його, коли він прямував до судді.

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Які матчі пропустить футболіст

Два матчі дискваліфікації Вінісіус Жуніор отримав за порушення проти суперника, ще два — за поведінку щодо головного арбітра. Як зазначає Interia Sport із посиланням на AS, у післяматчевому рапорті суддя вказав, що порушення проти Саліби сталося без м'яча.

Окрім матчу з «Барселоною», Вінісіус Жуніор пропустить домашню гру із «Севільєю» 18 жовтня, виїзні матчі проти «Расінга» із Сантандера 1 листопада та «Валенсії» 7 листопада. Очікується, що він повернеться до матчів Ла Ліги після наступної міжнародної паузи — на гру з «Сельтою» 22 листопада.

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