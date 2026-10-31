Вінгерка Парсонс оформила хеттрик у перемозі Ірландії над ПАР — BBC Sport

Збірна Ірландії з регбі обіграла ПАР з рахунком 38:17 у матчі WXV Global Series у Кейптауні. Бейбінн Парсонс занесла три спроби, а команда здобула другу поспіль перемогу над господарками поля на стадіоні «Атлон», повідомляє BBC Sport.

Хеттрик Парсонс

Парсонс, яка є рекордсменкою збірної Ірландії за кількістю спроб, один раз відзначилася до перерви та ще двічі — у другому таймі. За 20 хвилин до завершення гри ірландки поступалися в рахунку, однак зрештою здобули перемогу.

Капітанка Ерін Кінг також занесла спробу, а Аойф Далтон оформила дубль. Чотири реалізації виконала О'Браєн.

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Друга перемога в Кейптауні

За ПАР спроби занесли Унам Тосе, Сізофіла Солонці та Вайна Убісі, а Сільєрс реалізувала одну з них. Господарки не змогли взяти реванш за поразку 27:40 в матчі тижнем раніше, який також відбувся на «Атлоні».

Ірландія вдруге поспіль набрала шість спроб у грі проти ПАР. Команда Скотта Беманда стала першою ірландською збірною, яка виграла два тестові матчі поспіль на території Південної Африки.

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