Вісла і Відзев зіграли внічию 0:0 після промаху Родадо з пенальті — Interia Sport

У Лодзі, Польща, «Відзев» і «Вісла» Краків зіграли без голів у матчі 11-го туру Екстракляси. Найкращу нагоду здобути перемогу мали гості: на 65-й хвилині Анхель Родадо не реалізував пенальті, влучивши в поперечину. Для «Відзева» цей матч став восьмим поспіль у чемпіонаті без перемоги.

Моменти першого тайму

Як повідомляє Interia Sport, уже на другій хвилині Фран Альварес міг скористатися помилкою воротаря «Вісли» Марцеля Лубіка, але його спробу перекинути м’яч голкіпер зупинив. На 19-й хвилині Лубік перевів на поперечину дальній удар Альвареса.

Арбітр Марцін Щербович переривав гру через сильне задимлення після піротехнічного шоу вболівальників «Відзева». Через це перший тайм продовжили на десять хвилин. Наприкінці тайму ближчими до гола були футболісти краківського клубу: Юліус Ертхалер і Кацпер Дуда пробивали вище воріт, а Родадо також не влучив у ціль.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пенальті та шанси наприкінці гри

Після перерви «Відзев» створив момент після прострілу Стіпе Біука, однак Маріуш Форнальчик не зміг завдати удару. Вирішальний епізод стався на 65-й хвилині: після удару Дуди м’яч у штрафному майданчику влучив у руку Рікардо Вісуса. Після перегляду VAR суддя призначив пенальті, але Родадо пробив надто високо — м’яч влучив у поперечину.

«Вісла» завдала 21 удару проти 10 у суперника та мала 52% володіння м’ячем. На 84-й хвилині Марк Карбо пробив над поперечиною, а наприкінці зустрічі воротар гостей Лубік відбив небезпечний штрафний удар Юсуфа Газібеговича. Після нічиєї «Вісла» посідає шосте місце в таблиці, «Відзев» — 13-те, маючи два очки переваги над зоною вильоту.

Читай нас у