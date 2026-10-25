Вісла Краків перемогла Sporting 6:0 у фіналі ампфутбольної Ліги чемпіонів — Interia Sport

Польська «Вісла Краків» стала переможцем Ліги чемпіонів з ампфутболу. У фіналі команда перемогла чинного чемпіона Італії Sporting Amp Football з рахунком 6:0 та завершила турнір без пропущених м’ячів.

Як повідомляє Interia Sport, краківський клуб виграв усі чотири матчі змагання із сумарним рахунком 23:0. На груповому етапі «Вісла» перемогла львівську «Покрову» — 6:0 та «Бетіс Севілья» — 2:0, а в півфіналі розгромила FSV Mainz — 9:0.

Шість голів у фіналі

У вирішальному матчі рахунок відкрив Каміль Григель після контратаки, яку розпочав воротар Ігор Вожняк. Крістіан Каплон невдовзі забив дальнім ударом, а до перерви відзначився Олаф Токарський.

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Менш ніж за чотири хвилини після початку другого тайму Каплон оформив дубль після передачі Григеля. Ще два м’ячі забили Метті Дін і Міхал Качмарський. Sporting Amp Football мав нагоду забити, однак Бартош Ластовський не влучив у ворота з близької відстані.

Другий титул клубу

Для «Вісли» це був п’ятий поспіль фінал Ліги чемпіонів з ампфутболу та друга перемога в турнірі. Попередній титул краківська команда здобула у 2024 році.

Після клубного турніру польські ампфутболісти готуватимуться до чемпіонату світу, який, за даними видання, відбудеться в Мексиці 13–22 листопада.

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