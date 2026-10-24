Вісла Краків розгромила FSV Mainz 9:0 та вийшла у фінал — Interia Sport

Польська ампфутбольна «Вісла Краків» перемогла німецький FSV Mainz з рахунком 9:0 у півфіналі Ліги чемпіонів та вийшла до вирішального матчу турніру. За даними Interia Sport, команда з Кракова не пропустила жодного м’яча на шляху до фіналу, а її загальний баланс голів після групового етапу та півфіналу становить 17:0.

Перемоги в групі

На груповому етапі «Вісла» грала з українською «Покровою Львів» та іспанським «Бетісом Севілья». У першому матчі краківська команда розгромила «Покрову» з рахунком 6:0. Крістіан Каплон оформив хет-трик, а перший гол «Вісла» забила вже на першій хвилині.

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У матчі проти «Бетіса» рахунок на другій хвилині відкрив Каміль Григель, а згодом Каплон подвоїв перевагу. Дві перемоги в групі з балансом голів 8:0 забезпечили польському клубу перше місце та вихід до півфіналу.

Суперник у вирішальному матчі

У фіналі «Вісла Краків» зіграє з переможцем півфінальної пари між італійським Sporting Amp Football та іспанським «Бетісом Севілья». Вирішальний матч Ліги чемпіонів з ампфутболу запланований на неділю о 18:00.

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