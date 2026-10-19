Вісла Плоцьк обіграла Радом’як завдяки першому голу Пршира в Екстраклясі — Interia Sport

У Польщі «Вісла Плоцьк» перемогла «Радом'як» із Радома з рахунком 1:0 у матчі 11-го туру Екстракляси. Єдиний м'яч на 15-й хвилині забив хорватський півзахисник Юриця Пршир. Для 26-річного футболіста це був перший гол у польському чемпіонаті.

Гол Пршира вирішив матч

Як повідомляє Interia Sport, на початку зустрічі активніше діяли гості, однак першою небезпечною атакою господарів скористалася «Вісла». Після кількох невдалих дій захисників «Радом'яка» м'яч опинився у Пршира, який завдав удару з близької відстані.

Це був єдиний удар у площину воріт у першому таймі. Пізніше Патрик Кун також відправив м'яч у ворота гостей головою, але арбітр скасував гол через фол Лукаша Секульського в атаці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

П'ятий матч без перемоги

У другому таймі «Радом'як» володів м'ячем 54% ігрового часу та завдав 17 ударів проти п'яти у суперника. Водночас у площину воріт радомська команда пробила двічі, тоді як «Вісла» — один раз. Найнебезпечніший момент гостей виник на 78-й хвилині, коли Рафал Вольський пробив у створ воріт, але голкіпер Рафал Лещинський упорався з ударом.

«Радом'як» не зміг залишити зону вильоту та продовжив безвиграшну серію до п'яти матчів. Чотири останні зустрічі команда програла із загальним рахунком 3:11. Для Джона Карвера це був другий матч на посаді тренера радомського клубу — в обох команда не набрала очок.

Читай нас у