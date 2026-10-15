Вісла Плоцьк перемогла Вардар 33:32 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

Польський клуб «Орлен Вісла Плоцьк» переміг «Вардар 1961» зі Скоп’є з рахунком 33:32 у матчі четвертого туру гандбольної Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Орлен Арені у Плоцьку, Польща, і завершилася перемогою господарів в один м’яч.

Перевага господарів у першому таймі

На старті матчу команди йшли нарівні — на 10-й хвилині на табло був рахунок 5:5. Потім Вісла посилила захист, а воротар Мільян Вуйович допоміг команді відірватися в рахунку. Після швидких атак господарі повели 10:5, а на 19-й хвилині перевага зросла до семи м’ячів — 13:6. Невдовзі Вісла мала перевагу у вісім голів за рахунку 14:6.

Втім, наприкінці першої половини команда з Плоцька втратила частину переваги. На перерву суперники пішли за рахунку 16:13.

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Напружена кінцівка матчу

Після відновлення гри Вардар скоротив відставання до двох м’ячів і мав можливість наблизитися ще більше, але Вуйович відбив семиметровий кидок Маттео Фадюїля. Невдовзі гравця македонської команди Мохаба Абдельхака вилучили після атаки в шию Герго Фазекаша.

Вісла знову відірвалася на п’ять голів — 25:20, проте гості продовжили погоню. Менш ніж за чотири хвилини до завершення матчу різниця скоротилася до двох м’ячів, а за 15 секунд до фінальної сирени — до одного. Польський клуб утримав перемогу — 33:32, повідомляє Interia Sport.

Найрезультативнішим у складі Вісли став Фредерік Б’єрре, який закинув сім м’ячів. У Вардара дев’ять голів на рахунку Яки Малуша, ще вісім закинув Вукашин Воркапич. В іншому матчі групи HBC Nantes переміг Мельзунген із рахунком 33:25.

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