Віталій Якименко захистив пояс KSW у бою з Марчелло Мореллі — Interia Sport

Український боєць Віталій Якименко захистив титул KSW у легшій вазі до 61,2 кг, перемігши венесуельця Марчелло Мореллі на турнірі XTB KSW 122 у Ряшеві, Польща. У п’ятому раунді Якименко провів важіль на коліно, після якого суперник здався. Про це повідомляє Interia Sport.

Бій тривав до п’ятого раунду

Якименко активно почав поєдинок і в першому раунді атакував Мореллі, який певний час був приголомшений. Бій перейшов у партер, де венесуельцю довелося захищатися від ударів чемпіона.

У другому раунді Мореллі став точніше працювати в стійці та завдав кількох влучних ударів по Якименку, однак не зміг достроково завершити сутичку. Наприкінці третьої п’ятихвилинки українець влучив супернику в обличчя, після чого у Мореллі пішла кров. У четвертому раунді Якименко перевів бій у партер і перехопив ініціативу.

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Перша оборона титулу

Для Якименка це була перша оборона чемпіонського поясу KSW. Кількома місяцями раніше він відібрав титул у поляка Себастьяна Пшибиша. До бою з Мореллі рекорд українця становив 11 перемог і дві поразки, тоді як венесуелець мав вісім перемог та чотири поразки.

В інших поєдинках головної частини турніру Анджей Гжебик переміг Лаїда Зерхуні більшістю суддівських голосів, Адам Солдаєв нокаутував Матеуша Макаровського, а Вілсон Варела змусив Маріана Зьолковського здатися в першому раунді після важеля ліктя.

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