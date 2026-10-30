Власники MLB можуть вдатися до локауту на тлі спору про ліміт зарплат — The Japan Times

У США Головна ліга бейсболу (MLB) увійшла в міжсезоння з ризиком локауту гравців: власники клубів, як очікується, можуть вдатися до нього, якщо до 1 грудня не укладуть нову колективну угоду з профспілкою. Чинна угода завершується цього дня, повідомляє The Japan Times.

Суперечка щодо ліміту зарплат

Ключовим питанням переговорів є пропозиція запровадити ліміт витрат клубів на зарплати гравців. У MLB вважають, що такий механізм допоможе скоротити розрив у платіжних відомостях між командами з великих і малих ринків. Асоціація гравців MLB натомість не погоджується на запровадження ліміту зарплат.

За початковою пропозицією MLB, ліміт на 2027 рік мав би становити 245,3 мільйона доларів. Це вимагало б від «Лос-Анджелес Доджерс», «Нью-Йорк Метс», «Нью-Йорк Янкіз», «Торонто Блу Джейс», «Філадельфія Філліс», «Бостон Ред Сокс», «Сан-Дієго Падрес» та «Атланта Брейвз» разом скоротити витрати на зарплати на 578 мільйонів доларів.

Наслідки можливого локауту

Локаут припиняє будь-яку діяльність гравців, пов’язану з клубами, зокрема підписання контрактів із вільними агентами, обміни та доступ до клубних об’єктів. Ознак того, що сторони встигнуть домовитися до завершення чинної угоди, наразі немає.

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Попередній локаут у MLB стався після сезону 2021 року. Він тривав 99 днів і відтермінував початок сезону 2022 року на тиждень. Востаннє ліга пропускала матчі через трудовий конфлікт під час страйку гравців у 1994–1995 роках, коли сезон завершили достроково, а старт наступного відклали.

Пропозиції ліги

MLB також пропонує скоротити регулярний сезон, запровадити щотижневий вихідний день і додати матчі плей-оф. Ці ініціативи пов’язані зі згодою гравців на ліміт зарплат, який профспілка вважає загрозою для прав і винагороди спортсменів.

Невизначеність почалася після перемоги «Мілвокі Брюерс» над «Тампа-Бей Рейс» у Світовій серії. Це було перше за 35 років протистояння у Світовій серії між двома командами, що витрачають найменше на зарплати гравців.

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