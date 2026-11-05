Влодарчик: Левандовський має прибути до збірної Польщі попри плей-оф MLS — Interia Sport

У США нападник «Чикаго Файр» Роберт Левандовський має прибути на листопадовий збір збірної Польщі, навіть якщо календар матчів перетнеться з плей-оф MLS. Про це з посиланням на журналіста Томаша Влодарчика повідомляє Interia Sport.

Матчі збірної та плей-оф MLS

У листопаді збірна Польщі має зіграти в Лізі націй проти Румунії та Швеції. Матч зі шведами запланований у Вроцлаві на 17 листопада, початок — о 20:45.

«Чикаго Файр» уже вийшов до плей-оф MLS, де зустрінеться з «Шарлотт». За даними видання, стартові матчі плей-оф мають відбутися у другій половині листопада. Влодарчик зазначив, що в разі невдалого збігу календаря пріоритетом для Левандовського буде національна команда.

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Реакція вболівальників

Можливий від’їзд футболіста до Польщі обговорювали вболівальники «Чикаго Файр» на Reddit. Як пише Interia Sport, більшість учасників дискусії підтримали ймовірне рішення гравця поставити виступ за збірну вище за клубний матч.

Видання також зауважує, що участь Левандовського у зборі не обов’язково означатиме пропуск матчів плей-оф MLS. Тренер «Чикаго Файр» Грегг Берхалтер регулярно включав поляка до стартового складу команди.

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