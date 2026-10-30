Волейболіст Кароль Бутрин став четвертим гравцем із 5000 очок у PlusLiga — Interia Sport

У Польщі волейболіст «Ассеко Ресовії» Кароль Бутрин 29 жовтня 2026 року подолав рубіж у 5000 очок, набраних у матчах польської PlusLiga. У поєдинку проти «Енерги Трефля» з Гданська його команда перемогла з рахунком 3:1, а Бутрин здобув 18 очок. Як повідомляє Interia Sport, він став лише четвертим гравцем, який досягнув цього показника в лізі.

Рекордний показник у PlusLiga

Раніше межу в 5000 очок у польській першості подолали Мариуш Влазли — 7624, Давід Конарський — 5611 та Якуб Ярош — 5349. Бутрин перетнув історичну позначку після 312 матчів у PlusLiga.

Для порівняння, Конарському для досягнення 5000 очок знадобилося 408 матчів, а Ярошу — 389. Отже, Бутрин досяг цього результату за меншу кількість ігор, ніж ці двоє волейболістів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Клубна кар'єра та збірна

Бутрин перейшов до «Ассеко Ресовії» у 2025 році та, за даними видання, залишається важливим гравцем команди з Ряшева. У травні 2025 року волейболіст заявив, що більше не виступатиме за національну збірну Польщі після того, як не отримав виклику від головного тренера Ніколи Грбича.

Тоді Бутрин пояснив, що тренер має власний вибір гравців і протягом трьох років бачив їх частіше за нього, тому вважав питання своїх виступів за збірну закритим.

Читай нас у