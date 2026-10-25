Волейболіст Хубер оформив дев’ять блоків у матчі SV League — Interia Sport

У Нагої в Японії клуб Wolf Dogs Nagoya двічі переміг Tokyo Great Bears Бартоша Курека в матчах SV League. У недільній грі 25 жовтня команда Норберта Хубера виграла з рахунком 3:0 — 25:21, 25:19, 25:16.

14 очок Хубера

Хубер став найрезультативнішим серед польських волейболістів у другому поєдинку. Центральний блокувальник набрав 14 очок: п’ять в атаці та дев’ять на блоці. За інформацією Interia Sport, Якуб Бальцежак повідомив у X, що Хубер став першим гравцем в історії японської вищої ліги, який у трисетовому матчі здобув дев’ять очок результативним блоком.

Курек у неділю записав до активу 11 очок, однак його команда не змогла виграти жодного сету.

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Дві перемоги Wolf Dogs Nagoya

Перший матч команд відбувся в суботу та також завершився перемогою Wolf Dogs Nagoya у трьох партіях — 25:18, 25:21, 25:19. Курек набрав дев’ять очок. Хубер тоді виходив на заміну й не відзначився результативними діями.

Після цих зустрічей Wolf Dogs Nagoya посідає третє місце у SV League, тоді як команда з Токіо йде четвертою.

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