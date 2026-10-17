Волейболіст Курек набрав 21 очко в матчі SV League — Interia Sport

Польський волейболіст Бартош Курек набрав 21 очко у стартовому матчі нового сезону японської SV League, в якому Tokyo Great Bears переміг Hokkaido Yellow Stars з рахунком 3:2. Діагональний став найрезультативнішим гравцем зустрічі та реалізував 42% атак, повідомляє Interia Sport.

Повернення до клубного сезону

Для 38-річного Курека це другий поспіль сезон у складі Tokyo Great Bears. У Японії він виступає з 2020 року, за винятком одного сезону, проведеного в польській ZAKSA з Кендзежина-Козьле.

Матч проти Hokkaido Yellow Stars тривав п’ять сетів. Курек був одним із лідерів команди з Токіо, яка розпочала новий розіграш ліги перемогою. Суперники мають провести ще одну очну гру.

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Пауза у виступах за збірну

Минулого літа Курек уперше за багато сезонів не грав за збірну Польщі. Від початку роботи Ніколи Грбіча з національною командою волейболіст був її капітаном, однак цього разу за погодженням із тренером відмовився від виступів за збірну.

За словами Грбіча, Курек повідомив, що не почувається добре і не перебуває на рівні, якого сам від себе очікує. Тренер зазначав, що готовий розглядати повернення Курека, якщо той буде здоровим і демонструватиме вищий рівень за інших кандидатів. Сам волейболіст улітку заявляв, що не завершує кар’єру у збірній.

У новому сезоні японської SV League також гратиме ще один польський волейболіст — центральний блокувальник Норберт Губер, який представлятиме Wolfdogs Nagoya.

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