Волейболіст Курек набрав 33 очки в матчі японської ліги — Interia Sport

У Японії волейболіст Бартош Курек набрав 33 очки в матчі Tokyo Great Bears проти Hiroshima Thunders, який його команда програла з рахунком 2:3. Польський діагональний здобув 27 очок в атаці, чотири — на блоці та два — ейсами.

Матчі з Hiroshima Thunders

Днем раніше Tokyo Great Bears переміг Hiroshima Thunders з рахунком 3:1, а Курек набрав 21 очко. За даними Interia Sport, до матчів на вихідних 38-річний гравець провів шість поєдинків поточного сезону та набрав 104 очки.

Курек повернувся до Японії у 2025 році після сезону в ZAKSA Kędzierzyn-Koźle та підписав контракт із Tokyo Great Bears. У двох матчах проти Hiroshima Thunders він сумарно приніс команді 54 очки.

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Пауза у збірній Польщі

У 2026 році Курек попросив головного тренера збірної Польщі Ніколу Грбича надати йому річну паузу від виступів за національну команду. Сербський фахівець погодився на прохання капітана. За словами Грбича, волейболіст повідомив, що не почувається добре, й у такому стані команді було б краще обійтися без нього.

Експерт із волейболу Якуб Бальцерак у соцмережі X відзначив фізичну готовність Курека на старті клубного сезону. Він заявив, що давно не бачив спортсмена настільки добре підготовленим фізично. Раніше Курек був одним із лідерів польської збірної, але через проблеми зі здоров’ям пропускав півфінал і фінал чемпіонату Європи 2023 року, а також матчі медальної стадії чемпіонату світу.

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