Волейболіст Леон набрав 17 очок у перемозі Любліна над Гданськом — Interia Sport

У Любліні, Польща, «Богданка ЛУК Люблін» перемогла «Енерга Трефл Гданськ» з рахунком 3:0. Для Вільфредо Леона це був перший матч після фіналу чемпіонату Європи: він набрав 17 очок і отримав нагороду найкращому гравцеві зустрічі. Про це повідомляє Interia Sport.

Камбек у першому сеті

У стартовій партії гості чинили серйозний опір фаворитам. Після помилки Кевіна Сасака команда з Гданська повела 15:14, а згодом збільшила відрив до 19:15. Однак господарі відігралися завдяки трьом результативним блокам і діям Леона в контратаках. Перший сет завершився з рахунком 25:22.

У другій партії Люблін повів 6:3, але «Трефл» зрівняв рахунок — 14:14 після контратаки Аляксея Насевича. Господарі знову вийшли вперед і не дозволили супернику наздогнати себе. Леон набрав у цьому сеті сім очок, а Кевін Сасак завершив партію — 25:22.

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Вирішальний ейс Леона

На початку третього сету команда з Любліна створила перевагу 9:3, зокрема після ейсу Алекса Грозданова. Згодом відрив сягнув дев’яти очок, проте гданська команда скоротила його до одного — 17:18 після атаки Пйотра Орчика. У ключовий момент Леон виконав ейс, після чого господарі довели партію до перемоги 25:21.

У неділю «Богданка ЛУК Люблін» зіграє з «Алурон CMC Варта Заверце» за Суперкубок Польщі. Матч проти гданського клубу став для Леона єдиною перевіркою перед цією грою.

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