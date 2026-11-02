Волейболіст Семенюк набрав 13 очок у матчі Перуджі з Монцою — Interia Sport

Польський волейболіст Каміль Семенюк набрав 13 очок у матчі італійської Суперліги, в якому «Сір Суса Скаї» з Перуджі перемогла «Монцу» з рахунком 3:0. У трьох сетах він став другим найрезультативнішим гравцем своєї команди, повідомляє Interia Sport.

13 очок за три сети

Семенюк здобув два ейси та поставив два блоки. Найбільше очок у складі Перуджі набрав бельгійський діагональний Ферре Реггерс — 14. Він також отримав звання найкращого гравця матчу.

На офіційному сайті Перуджі зазначили, що польський догравальник завершив зустріч із двозначною кількістю очок. Портал sport.quotidiano.net написав, що в другому сеті «Монца» намагалася відповісти супернику, однак не змогла цього зробити, коли Семенюк також почав результативно діяти в атаці.

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Оцінка італійських медіа

Видання umbria24.it назвало гру Семенюка блискучою, відзначивши, що він поступився Реггерсу лише одним очком. Після матчу з «Монцою» чемпіони Італії мали повний комплект перемог, 11 очок та очолювали таблицю Суперліги.

Водночас у польських медіа обговорюють можливий перехід 30-річного Семенюка до «Ассеко Ресовії» з Жешува. За інформацією журналіста Якуба Бальцерзака, після п'яти років у Перуджі він може повернутися до Польщі. Наступний матч команда Семенюка мала провести 4 листопада проти «Чистерни».

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