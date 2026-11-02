Волейболістка Смаржек набрала 11 очок у поразці Ільбанка 0:3 — Interia Sport

У Туреччині «Ільбанк Анкара», за який виступає польська волейболістка Мальвіна Смаржек, поступився «Тюрк Хава Йоллари» з рахунком 0:3 у матчі національного чемпіонату. Зустріч завершилася з рахунками за сетами 25:20, 25:22 та 25:20. Смаржек набрала 11 очок.

Як повідомляє Interia Sport, для польської діагональної це був найменш результативний матч сезону серед ігор, у яких вона виходила до стартового складу. Винятком була зустріч з «Еджзаджибаши», коли тренер випустив її лише на короткий відрізок одного сету.

Лазарєва стала найрезультативнішою

Найбільше очок у складі «Тюрк Хава Йоллари» набрала Анна Лазарєва — 24. У «Ільбанку» найрезультативнішою стала Ема Струняк, яка записала до активу 12 очок. Смаржек та Іділ Наз Канбур набрали по 11 очок.

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До цього матчу команда з Анкари програла три з п’яти стартових матчів ліги. Після шести матчів «Ільбанк» посідає 10-те місце серед 14 команд та має два очки переваги над зоною вильоту.

Попередні результати Смаржек

На старті сезону Смаржек демонструвала високу результативність: у матчі проти «Гезтепе Юппо» вона набрала 26 очок, проти «Зерен Спорт» — 27, у грі з «Галатасараєм Дайкін» — 28, а у зустрічі з «Афьон Беледіє Юнташ» — 25. Наступний матч «Ільбанк Анкара» проведе 5 листопада вдома проти «Нілюфер Беледієспор».

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