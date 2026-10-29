Волейболістка Стисяк перейшла до бразильського Grêmio de Vôlei Osasco — Interia Sport

Польська волейболістка Магдалена Стисяк продовжила кар’єру в Бразилії, перейшовши до клубу Grêmio de Vôlei Osasco. До цього спортсменка виступала в Італії та Туреччині. Про адаптацію до нового життя й команди Стисяк розповіла в інтерв’ю TVP Sport, повідомляє Interia Sport.

Швидкий переїзд після Євро

Стисяк вирушила до Бразилії після чемпіонату Європи, де збірна Польщі поступилася Сербії в матчі за третє місце. За її словами, турнір завершився 7 вересня, а менш ніж за тиждень вона вже летіла до нової країни.

Ще через два дні волейболістка поїхала на перший передсезонний турнір. Вона мала не брати участі в матчах, однак зрештою зіграла у двох. Стисяк зазначила, що на початку не була зіграна з командою та мала труднощі з адаптацією після сезону в національній збірній.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відстані та затори

Спортсменка також звернула увагу на масштаби Бразилії. За її словами, переліт до міста Белен займає чотири години. Між Сан-Паулу та розташованим на півночі країни Беленом — майже 3 тисячі кілометрів.

Стисяк живе в місті Осаску, на периферії Сан-Паулу. Вона розповіла, що через великі затори поїздка до Сан-Паулу на зустріч із подругами або вечерю може забирати від години до півтори, тому така дорога її відлякує.

Читай нас у