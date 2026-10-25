Волкановскі здобув рекордну дев’яту титульну перемогу в UFC — BBC Sport

Александр Волкановскі переміг Мовсара Євлоєва технічним нокаутом наприкінці другого раунду головного бою турніру UFC 333 в Абу-Дабі, ОАЕ. Австралієць завдав супернику серії ударів у партері, після яких рефері Марк Годдард зупинив поєдинок. Про це повідомляє BBC Sport.

Для 38-річного Волкановскі ця перемога стала дев’ятою у титульних боях UFC у напівлегкій вазі. Він перевершив рекорд бразильця Жозе Алду, який мав вісім таких перемог. Євлоєв, якому 32 роки, зазнав першої поразки в кар’єрі.

Перебіг головного бою

У першому раунді Євлоєв завдав більше акцентованих ударів і виконав більше тейкдаунів, хоча Волкановскі активно розпочав поєдинок. На старті другої п’ятихвилинки австралійський боєць влучив у суперника та на мить відправив його на настил.

У заключній хвилині другого раунду Волкановскі влучив правим оверхендом, зайняв позицію зверху та продовжив атаку ударами. Євлоєв не зміг належно захищатися, тож рефері зафіксував дострокову перемогу чинного чемпіона.

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Волкановскі повернув вакантний пояс у квітні після того, як втратив титул у бою з Ілією Топурією в лютому 2024 року. Поєдинок з Євлоєвим став його другим успішним захистом титулу після повернення чемпіонського пояса.

Ян захистив титул у легшій вазі

У співголовному поєдинку Петро Ян одноголосним рішенням суддів переміг представника Грузії Мераба Двалішвілі та вперше захистив титул UFC у легшій вазі. Ян поступався на початку бою, однак у третьому раунді влучив супернику ногою в ділянку печінки та перехопив ініціативу.

Перемога стала для Яна 13-ю в легшій вазі UFC. Більше перемог у цьому дивізіоні мають лише Алджамейн Стерлінг і Чіто Вера — по 14.

Також на турнірі британець Лоунер Кавана переміг представника Узбекистану Рамазана Темірова достроково в першому раунді. Кавана спершу влучив лівим хуком, а потім правою рукою, після чого завершив бій серією ударів за 32 секунди до кінця раунду.

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