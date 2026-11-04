Воротар Андорри відреагував на смерть Хесуса де Мігеля після зіткнення

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Голкіпер «Андорри» Хесус Овоно емоційно відреагував на смерть нападника «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Воротар важко переживає трагедію, що сталася після їхнього зіткнення під час футбольного матчу.

Де Мігель помер у вівторок в лікарні. Напередодні він зіткнувся з Овоно в поєдинку іспанської Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

«Це найважчі дні мого життя. Мені складно підібрати слова та важко осягнути щось з того, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Я думаю про нього, його сім'ю і всіх людей, які його любили. Я знаю, що треба вирішити багато запитань, і я з належною повагою робитиму це. Але прямо зараз, відверто кажучи, я не можу думати ні про що інше, крім Хесуса та того болю, що ми переживаємо», – заявив Овоно.

Про це повідомляється із посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний футболіст Тенерифе помер після удару в груди під час матчу в Іспанії.

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