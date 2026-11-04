Воротар Андорри відреагував на смерть Хесуса де Мігеля після зіткнення
Голкіпер «Андорри» Хесус Овоно емоційно відреагував на смерть нападника «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Воротар важко переживає трагедію, що сталася після їхнього зіткнення під час футбольного матчу.
Де Мігель помер у вівторок в лікарні. Напередодні він зіткнувся з Овоно в поєдинку іспанської Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.
Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.
«Це найважчі дні мого життя. Мені складно підібрати слова та важко осягнути щось з того, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Я думаю про нього, його сім'ю і всіх людей, які його любили. Я знаю, що треба вирішити багато запитань, і я з належною повагою робитиму це. Але прямо зараз, відверто кажучи, я не можу думати ні про що інше, крім Хесуса та того болю, що ми переживаємо», – заявив Овоно.
Про це повідомляється із посиланням на офіційний сайт клубу.
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